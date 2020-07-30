بالفيديو.. حريق هائل في مخزن غاز طبيعي بالولايات المتحدة

اندلع حريق هائل في أحد مخازن الغاز الطبيعي، في مدينة مونت بيلفيو داخل ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب صحيفة "هيوستن كرونيكل" الأمريكية، فإن الحريق اندلع نتيجة بعد أن قام مقاول بضرب خط أنابيب تحت الأرض.

وقال بريان ليجون، المتحدث باسم مدينة مونت بيلفيو، خلال تصريحات مع الصحيفة إن جميع عمال المنشأة يتم التحقيق معهم، حول الانفجار الذي حدث.