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السيطرة على حريق هائل في مخزن للمواد الغذائية بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
12:34 م | السبت 25 يوليو 2020
حريق

حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن جملة للمواد الغذائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بقرية دمليج التابعة للوحدة المحلية بمنوف. 

انتقل أشرف الليثي رئيس مركز منوف، ونوابه إلى موقع الحريق، وتبين سيطرة الشرطة والحماية المدنية على الحريق دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بوقوع حريق في مخزن جملة للمواد الغذائية.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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