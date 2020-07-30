الثروة الحيوانية تعرض متوسط أسعار الكيلو للأضاحي الحية

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أن القطاع لديه حصر كامل للثروة الحيوانية في مصر، مشددًا على توافر الأضاحي بكميات مناسبة وأسعار عادلة.

ونفى "سليمان" خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، ما تردد عن وجود تراجع في شراء عدد الأضاحي، مؤكدًا أنهم تابعوا من خلال الإحصائيات والمتابعات ومن خلال حملات مكثفة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثليهم في المحافظات المختلفة والإدارات الزراعية والبيطرية في المحافظات.

وشدد على تتابع المرور على الشوادر وأماكن تجمع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الأضاحي المعروضة وإيوائها في الأماكن السليمة والمناسبة وتقديم الأغذية السليمة لها.

وأوضح "سليمان" أن الجهات الحكومية تطرح الأضاحي للتوازن في الأسواق ولسد حاجة المواطنين، مشيدًا بدور القطاع الخاص وتوفيره للأضاحي، مشيرًا أن القطاع الحكومي لا ينافس القطاع الخاص ولكنه يكمل دوره.

وأشار إلى أن متوسط أسعار كيلو اللحوم الحية بلغت الأبقار 53 جنيها، والجاموس 44 جنيها، والأغنام والماعز من 55 لـ60 جنيها، مؤكدًا على أن المنافذ كثيرة والأسعار عادلة ناصحًا المواطنين بعدم الشراء من الشوادر التي تبيع بأسعار غالية والبحث عن الأسعار المتوسطة للأضاحي.

وشدد "سليمان" على أن هناك تفتيشا مفاجئا ورقابة صارمة على صناعة الأعلاف وعلى الجزارين في العيد ناصحًا المواطنين بذبح الأضحية في المجازر الحكومية، مشيرًا أنها مفتوحة طوال العيد وتذبح الذبائح مجانًا وتعتبر أكثر أمانًا وتذبح اللحوم بشكل احترافي ويتم الكشف على الذبيحة.