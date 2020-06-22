برلماني: تسهيلات "المركزي" لصغار المربين تساهم في زيادة الثروة الحيوانية

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أهمية حرص الدولة على دعم صغار المزارعين في مجالات زيادة الثروة الحيوانية المحسنة وراثيا، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بقرار البنك المركزي باستثناء صغار المزارعين والمربين في مجالات "تربية إناث الماشية، مراكز تجميع الألبان، مزارع الدواجن"، من الشكل القانوني للتمويل، وأن يتم التمويل في شكل أفراد، وتقديم تسهيلات جديدة لصغار المزارعين ومربي الدواجن والماشية، ضمن مبادرته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح أن هذا القرار سيساهم في زيادة بالثروة الحيوانية والعمل على تطوير وكفاءة العنابر الخاصة بالدواجن بالوادي والدلتا، وسيزيد من فرص الإنتاج الحيواني والذي يعمل على ازدهار الاقتصادي خاصة وان المغربيين الصغار يمثلون نسبة كبيرة من القطاع حاليا.

وأشار بركات إلى أن صغار المزارعين والمربين كانوا قد تعرضوا لمشكلات اقتصادية كبيرة نتيجة أزمة كورونا، مما دفعنا إلى المطالبة بإسقاط جزء من مديونيات الفلاحين والتي تمثل النسبة الأكبر من الاقتصاد المصري، في ظل الأزمة الحالية، وإلغاء الفوائد نهائياً على قروضهم الزراعية حتى لا تكون الأعباء مضاعفة بخسارة الإنتاج وارتفاع التكاليف على العاملين بالقطاع.