أستاذ المناعة يحذر من التراخي بسبب انخفاض أعداد الإصابات بكورونا

علق الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والحساسية، على إشادة رئيس منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في حملة 100 مليون صحة.

وقال "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن هذا الخطوة هامة جدًا، مثنيًا على وجود قاعدة بيانات مرضية للمواطنين في مصر وحصر مرضى السكر والضغط للتعامل معهم في حالات الطوارئ والاستفادة من بيانات المواطنين الصحية في نظام التأمين الصحي الجديد.

وحذر "مصباح"، من التراخي بسبب انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم الاستهتار بالوسائل الاحترازية حتى لا تحدث عودة للإصابات بشكل أكبر، وأن تدخل الإصابات في محافظات جديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة من أصيبوا بالفيروس من قبل، مؤكداعلى إمكانية إصابتهم بالفيروس مرة أخرى، رغم أن نسبة ذلك أقل إلا أن لها احتمالات قائمة.

وأكد على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي وعدم التهاون خلال فترة عيد الأضحى المبارك، محذرًا من التزاور في العيد.