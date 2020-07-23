أستاذ أمراض المناعة: أمريكا ما زالت تعيش الموجة الأولى من كورونا

قال الدكتور عبدالهادي خضر أستاذ أمراض المناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن السلطات الأمريكية تعاملت بجدية مع أزمة انتشار فيروس كورونا وعملت حصرًا شاملًا وبقى الناس في منازلهم لشهرين على الأقل، ومن ثم فإن الولايات المتحدة الأمريكية سيطرت على الموقف وقللت أرقام الإصابات.

وأضاف خضر خلال مداخلة عبر خاصية سكايب ببرنامج "آخر الأسبوع"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن حاكم نيويورك تعامل مع الأزمة بشكل قيادي ممتاز حيث استمع إلى نصائح المتخصصين وكان يجري لقاءً يوميًا مع الإعلام، وكان يدلي تصريحاته حول الوضع التي كانت ترد إليه من المتخصصين بشفافية، بينما كان ترامب يتجاهل نصائح المتخصصين ويقول كلامًا لا أساس له من الصحة، مثل حقن الناس بالكحول ومواد التنظيف وهو ما أثار سخرية عدد كبير من المواطنين، وخاصةً المتخصصين.

وتابع، أن الولايات المتحدة ما زالت تمر بالموجة الأولى من فيروس كورونا، لكن ما حدث أن عدد من الولايات الأمريكية كان بها أكثر إصابات ووفيات بسبب تهاونها مع الفيروس في بداية الموجة، أما ولايات أخرى فإن الأعداد زادت فيها خلال شهري يونيو ويوليو بسبب التهاون في التعامل مع الوضع.

وأوضح: "ما زلنا نتعلم سلوكيات الفيروس، ولسنا متأكدين من المدة التي ستحمي فيها مناعة المتعافين من الإصابة بالفيروس من الإصابة مرة أخرى بنفس المرض".