طبيبة تحذر من أكل لحوم الأضاحي قبل مرور 6 ساعات من الذبح

حذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشارى البكتريا والمناعة والتغذية، من أكل لحوم الأضاحي قبل مرور 6 ساعات بعد الذبح، وأن يتم وضع اللحوم في الثلاجة بعد ذبحها.

وقالت "عبدالوهاب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه يجب الاطمئنان أن اللحوم تمت تنقيتها من الميكروبات والسموم، مشددة على ضرورة ارتداء الجوانتي أو كيس بلاستيك أثناء التعامل مع اللحوم.

وطالبت "عبدالوهاب" المواطنين بذبح الأضاحي في المجازر وأنه حال الاستعانة بجزار في المنزل، يجب التأكد من سلامته من كورونا وارتداء الأدوات الواقية كاملة.

ونصحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب بضرورة نقع الكبدة نصف ساعة في اللبن، لأنها مصدر التخلص من السموم في جسم الحيوان، مضيفة إلى ضرورة أن نعفى مرضى النقرس من أكل "الكبدة والكلاوى والفشة والطحال" ويمكنه أن يأكل اللحوم العادية.

وعن مرضى السكر، نصحت استشارى البكتريا بضرورة تناول السلطة ثم قطعة اللحم ثم النشويات، فبذلك لا يرتفع السكر، مشددة على عدم الإكثار من تناول اللحوم والأرز والفتة.