طبيب: التخميس بدم الذبيحة ووضع القرون على البيت عادة فرعونية

أوضح الدكتور عاطف أحمد، وكيل مديرية الطب البيطرى فى الأقصر، ظاهرة "التخميس" بدماء الأضحية ووضع قرونها على أبواب المنازل، مشيرًا إلى أنها هى عادة فرعونية قديمة، كان يفعلها القدماء، عندما يقدمون أضحية للإله أمون، اعتقاداً منهم أن ذلك يمنع الجن والشيطان والحسد ويضع الشخص فى محال الهيبة.

وقال "أحمد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن من عادات المصري أن يطبع بكف يده "الخمسة" ويطبع بيد ابنه الصغير "الخميسة" معتقدًا أن ذلك يمنع الشيطان والحسد والجن عنه وأن ذلك كانت عادات المصريين منذ أكثر من ألفى عام.

وأوضح أن بلدان شمال أفريقيا، لديهم عادات أنهم عندما تذبح الذبائح فى مثل هذه الأيام تقبل الفتيات على وضع جلود الحيوانات من ناحية الدهن على وجوههن اعتقاداً منهن أن ذلك سوف يجلب عريسا لها، بالإضافة إلى أنها تشفى من الأمراض الجلدية، بحسب ما كانوا يعتقدون.