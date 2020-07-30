كلب "بيتبول" يعقر طفلا في أسيوط

عقر كلب من فصيلة "بيتبول"، طفلا في قدمه، وكاد ينهش وجهه لولا تدخل الجيران، وذلك حال سيره في شارع الفراعنة بجوار هايبر القدس بالمعلمين بحي غرب أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ يفيد بإصابة الطفل محمد هيمن (11 عاما)، بعقر كلب إثر مهاجمة كلبين بيتبول له أثناء سيره بشارع الفراعنة بمنطقة المعلمين دائرة القسم.

واتهم والد الطفل في بلاغه، صاحب منزل في الشارع يدعى "م. أ"، بتربية أكتر من 5 كلاب بيتبول بسطح المنزل بقصد الاتجار بها، على حساب أرواح المواطنين.

وجرى تحويل الطفل إلى مستشفى أسيوط العام، وتحرر محضر رقم 5055 قسم أول أسيوط، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال ناصر، نجل عم الطفل المصاب، إنّ الواقعة حدثت مساء الإثنين الماضي، أثناء مرور عائلة عمي وأبناءه بالشارع، حيث كانوا في زيارتنا، وخرج كلبين من فصيلة "بيتبول" الشرسة وهاجما أسرة عمي، وعقر أحدهما نجل عمي الصغير من قدمه، ما تسبب في غرز نابية من الخلف.

وأوضح أنّه لولا تدخل الجيران، كان الكلب الآخر سيهجم على وجه نجل عمي، متابعا أنّ الكلب هرب وكاد يهجم على طفلة صغيرة، لولا خروج صاحبه في الوقت المناسب وتدخله لإبعاده عن الطفلة.

وطالب ناصر، بحماية أهالي الشارع من الكلاب والقضاء عليها، موضحا أنّ صاحب الكلاب لديه مزرعة أعلى سطح منزله، ببيع الكلب الواحد فيها بـ30 ألف جنيه.