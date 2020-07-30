"الأورمان" تضحي بـ40 رأس ماشية في الغربية غدا

أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة الغربية، ذبح 40 رأس ماشية محلية داخل مجزر سنباط التابع لوزارة الزراعة وبإشراف الطب البيطري، بدءًا من أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يجرى توزيعها في محافظة الغربية، جرى اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسيجرى الذبح والتشفية والتعبئة في مجزر سنباط وتحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تذبح صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك رؤوس المواشي المستوردة، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالميةن وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية في البلاد المستورد منها اللحوم، ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي تطلقه الجمعية.

وأوضح شعبان أن ما ي ذبحه من اللحوم الاضاحي البلدي والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريباً وأن حصة محافظة الغربية من المستورد 50 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.