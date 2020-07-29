إلحاق الأطفال مجهولي النسب بمدارس الأورمان الفندقية مجاناً بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، علي إلحاق الأطفال مجهولي النسب المودعين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية بمدارس الأورمان الفندقية بالمجان.

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار دعم تلك الفئات والتواصل معهم، من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة المتطلبات والإحتياجات الضرورية لهؤلاء الفئة حفاظاً على حقوقهم.

يأتي هذا في إطار تضافر كافة الجهود والتعاون الدائم والوثيق بمنظمات المجتمع المدني وبالتنسيق بين جمعية الأورمان ووزارة التضامن الإجتماعي لتقديم كافة الخدمات للأطفال مجهولي النسب.

ومن جانبه،أكد رئيس مجلس إدارة مدارس الأورمان الفندقية، أن مدارس الأورمان دشنت مبادرة لألحاق مجهولي النسب المودعين بتلك المؤسسات بمدارسها الفندقية بكافة فروعها بالهرم وكرداسة وطنطا وشبرا بدون أية مصروفات دراسية نهائياً ( مجاناً 100 % ) وبالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي.