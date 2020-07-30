"الأورمان" تبدأ ذبح الأضاحي في كفر الشيخ غدا

تبدأ جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، غداً الجمعة، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك ذبح 40 رأس ماشية محلية داخل مجزر كفر الشيخ الرئيسي بسخا المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن ما يجري ذبحه من لحوم الأضاحي البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريباً، لافتا إلى أن حصة محافظة كفر الشيخ من المستورد 50 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.