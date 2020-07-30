إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بدائرة مركز طهطا بسوهاج، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام، ومستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أنه نتج أثناء سير دراجة بخارية "دون لوحات معدنية" قيادة عادل محمد محمود، 25 عاما ويقيم دائرة المركز اصطدم به تروسيكل دون لوحات معدنية قيادة "عبد الهادي سعد"، 32 عاما، عامل ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كلاً من قائد الدراجة البخارية اشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، نورالدين احمد محمود، 12 عاما ويقيم دائرة المركز مستقل الدراجة البخارية كسر وتهتك بالساق اليمنى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

كما جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى طهطا العام، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وصرح لهم بالخروج.

جرى رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.