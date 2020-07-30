سحب دواء مضاد للحساسية من الصيدليات

أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب إحدى تشغيلات مستحضر Hygi-tadine 5mg F.C.tab، الذي يستخدم كمضاد للحساسية لمن هم أكبر من 12 عاما، إذ إنّ التشغيلة غير مطابقة للمواصفات من حيث التحليل الكيميائي.

وأصدرت الهيئة المنشور رقم 14 لسنة 2020، الذي يحمل رقم التشغيلة 193246، موجّها لمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها لسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنّ سحب تشغيله مستحضر Hygi-tadine 5mg F.C.tab، جاء ضمن خطة إجراءات تنظيم السحب العشوائي للعينات التي يقوم بها التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، وتبين من تحليل العينة بمعامل الهيئة أنّها غير مطابقة للمواصفات من حيث التحليل الكيميائي.

وتابع الغمراوي أنّ الهيئة أرسلت منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخرى لمخازن الشركة من التشغيلة، وإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.

وشدد على أنّ هيئة الدواء ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأنّ التفتيش الصيدلي سيتابع الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز الكميات والأصناف وإعدامها حفاظا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.