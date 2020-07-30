الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تكشف نشاطها الرعوي بإندونيسيا في ظل كورونا

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ الكنيسة في إندونيسيا أدت دور ملحوظ في رعاية وخدمة أبنائها والمجتمع المحيط بها في إندونيسيا، من خلال اللقاءات الروحية عبر الإنترنت والخدمات الصحية والاجتماعية التي قدمتها للمتضررين بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حليم، في بيان له، أنّه لمجاراة نمو الخدمة، سيّم الخادم المقيم بإندونيسيا، أمير رمزي، كاهنًا باسم القس بيتروس في فبراير الماضي لمساعدة كاهن الكنيسة بإندونيسيا القس جون إدوارد في العمل الرعوي هناك.

وتتضمن الكنائس القبطية في دولة إندونيسيا، التي يتولى تدبيرها ورعايتها البابا تواضروس الثاني من خلال خدمة "سان بول" بإشراف القمص داود لمعي، 5 كنائس هي: "كنيسة القديس البابا كيرلس السادس والقديس سمعان الخراز في بيكاسي، وكنيسة الصعود في منادو، وكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول في سورابايا، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس القوى الأنبا موسي في مالانج، وكنيسة الشهيد مارجرجس والقديس أبو نُفر السائح في وسط كاليمنتان".