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محافظ القليوبية يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
06:15 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور القس إميل أنور صليب رئيس الطائفة الإنجيلية بالقليوبية والوفد المرافق له، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وعبر الوفد الكنسي عن تمنياته للمحافظ كل التوفيق والسداد وللقليوبية وأبنائها في عهده كل تقدم ورفاهية وازدهار، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها والأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات.

وأعرب "الهجان" عن سعادته بالزيارة التي سادتها روح المحبة والإخاء والوحدة الوطنية بين أبناء شعب مصر الواحد.

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