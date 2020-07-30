الكنيسة تحتفل باليوم السنوي الـ35 لخدام إيبارشية البحيرة

نظمت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، للأقباط الأرثوذكس، اليوم السنوي الخامس والأربعين لخدام وخادمات الإيبارشية، بعنوان "فَرِحِينَ فِي الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ في الضيق مواظِبِينَ عَلَى الصَّلاَة، الخادم في زمن كورونا: (ألم.. صلاة.. رجاء)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّه شارك في اللقاء، إلى جانب الأنبا باخوميوس، مطران الإيبارشية، الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، إضافة لنحو 219 من خدام وخادمات الإيبارشية.