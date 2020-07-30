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اعتماد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة في الإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
11:11 ص | الخميس 30 يوليو 2020
محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المرحلة الثانية لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2020/2021، ليقبل بحد أدنى 240 درجة للمرحلة الثانية لكل مدارس الثانوي العام بمحافظة الإسكندرية.

كما اعتمد المحافط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية، بحضور يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالثغر.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85482 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح  99٪؜ بإجمالي 84625 طالبا وطالبة.

 

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