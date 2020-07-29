مياه الإسكندرية تكشف سبب كسر الخط الرئيسي لمياه الشرب بالساحل الشمالي

قال أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه حدث كسر في خط رئيسي بماسورة مياه رئيسية قامت بقطع المياه على 16 قرية من قرى الساحل الشمالي.

وأضاف "جابر"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الكسر جاء في ماسورة رئيسية قطرها 800 ملم عند الكيلو 47 وحتى الكيلو 61، وهو ما أدى لتأثر عدد من القرى بذلك الكسر، موضحًا أنه وفي غضون ساعتين سيجري حل المشكلة برمتها.

وأكد أن سبب الكسر جاء بسبب الضغوط الكبيرة من القرى على خط المياه الرئيسي هناك، ما أدى إلى كسره، وهو ما أدركته الشركة مبكرًا وجاري حل الأزمة.