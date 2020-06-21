"ابنته تخوض امتحانات الثانوية".. القصة الكاملة لأزمة وكيل تعليم الإسكندرية

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ووسط إجراءات احترازية اتخذتها وزارة التربية والتعليم من أجل ضمان وسلامة طلاب الثانوية في الامتحانات في ظل وجود أزمة فيروس كورونا المستجد، ظهرت مفاجأة في كنترول الثانوية العامة وهى وجود ابنته وكيل مديرية التربية والتعليم ضمن طلاب الثانوية العامة مما يمنع تواجده نهائيا في مشهد الامتحانات ويعد أمر مخالف للقانون في حال المشاركة بأي أعمال لوجود موانع.

اندلعت أزمة داخل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، وذلك بعد ظهور اسم طالبة "ر.ي" تتواجد داخل لجنة مدرسة مصطفى النجار بلجنة 1094، وتحمل رقم جلوس 377948 وهي ابنته وكيل المديرية حيث تعد مانع قوي من استبعاده نهائيا من مشهد الامتحانات.

وترصد "الوطن" ملامح الأزمة التي بدأت بتواجد المعلومة داخل أروقة الكنترول ثم تسريبها خاصة وأنها كانت مفاجأة حيث خرج بعدها وكيل المديرية ليؤكد أنه قدم اعتذارا للوزير والمحافظ إلا أن الحقيقي أنه يتواجد في المشهد.

مصدر لـ"الوطن": وكيل المديرية مسجل داخل كنترول "ب"

وقال مصدر داخل مديرية التربية والتعليم، إن وكيل المديرية مسجل داخل كنترول "ب" قطاع الشاطبي كما أنه تفقد مركز توزيع الأسئلة واجتمع برؤساء اللجان.

أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن يوسف الديب، وكيل المديرية، لم يشارك في أي أعمال خاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/ 2020، يأتي ذلك ردا على كون نجلته "ر.ي.ف.ع. ال" طالبة بالثانوية العامة ومقيدة باللجنة رقم 1094 برقم جلوس 377948 بمدرسة مصطفى النجار الرسمية بإدارة شرق الإسكندرية.

وفقا للقانون يمنع أي مسئول بالتربية والتعليم ممن لديه أي طالب ينتمي إليه بقرابة من الدرجة الأولى عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة.

أوضح بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، أن المسئول عن أعمال امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة هما كل من "رأفت عبدالله، مدير عام الشئون التنفيذية ورئيس غرفة امتحانات الثانوية العامة، وهالة كمال، مدير عام التعليم العام".

وأضاف البيان أن وكيل المديرية اعتذر عن أعمال امتحانات الثانوية عام منذ شهر يناير المادي، مؤكدا أنه لم يشارك في أي أعمال بامتحانات الثانوية العامة تحول دونها الموانع.

"الوطن" ترصد تواجده في الاجتماعات وجوالات محافظ الإسكندرية آخرها اليوم على اللجان

ورصدت "الوطن" تواجده في جولات محافظ الإسكندرية حيث آخرها التواجد للمرور على لجان الثانوية العامة ثم الاجتماع برؤساء اللجان وقطاع "ب" لتنفيذ تعليمات الوزارة حيال امتحانات الثانوية العامة.

فيما بدأت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تطالب بضرورة تحقيق الوزارة خاصة وأنه كان لابد أن يكون بعيدا نهائيا عن مشهد الامتحانات لوجود موانع قوية.