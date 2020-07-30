"القوى العاملة" و "العمل الدولية" تنظمان الندوة التوعوية الثانية لمفتشى السلامة للوقاية من كورونا

نظمت وزارة القوى العاملة الندوة الثانية للتوعية باستخدام وسائل التواصل الإلكترونى لتوعية المفتشين بمديريات القوى العاملة محافظتى المنوفية والقليوبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وشارك فيها فريق عمل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وذلك في إطار مشروع سلاسل توريد القطن والحد من عمل الأطفال ، حيث تم عمل توعية تليفونية تحت مسمي جلسات استشارية توعوية عبر Zoom لرفع الوعي والتعريف والاحتياطات الإحترازيه، فضلا عن الإجابة عن أي استفسار سواء للمفتشين تحسبا للتعامل في ظل الظروف الحالية والوصول إلي أفضل الممارسات التي توفر بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن الهدف من الندوات التوعوية ، توفير بيئة عمل آمنة لحماية سلامة وصحة العمال وأصحاب الأعمال وحفاظًا على مقومات الإنتاج واستمرارية العمل حرصًا على الاقتصاد القومي، ودعم نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لطرفى الإنتاج من قبل الوزارة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحماية الأطفال فى مواقع العمل من المخاطر فى بيئة العمل بشكل عام، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات ولقاءات لتبادل الخبرات فيما بينهم حول السلامة والصحة المهنية للعمال وأصحاب الأعمال فى مكان العمل.

شارك في الندوة 15 مفتشاً للسلامة والصحة المهنية بحضور محمد منتصر مدير عام السلامة والصحة المهنية، وسهير الليثى مدير عام تأمين بيئة العمل ونفين محمود باحثة بالإدارة العامة لتأمين بيئة العمل ، والمهندس عادل فهمى استشارى المشروع، وعمر طارق مندوبا عن منظمة العمل الدولية .

وتهدف المحاضرة التوعوية إلي رفع الوعي تجاه المخاطر مع التركيز في الفترة الحالية علي المخاطر البيولوجية والقاء الضوء علي الإجراءات الاحترازية لفيروس (كوفيد-19)، وتبادل الخبرات بين الاستشاري ومفتشي السلامة، وتوحيد المفاهيم بين مجموعات مختلفة من محافظات مختلفة، والتأكيد علي الإجراءات الوقائية والاحترازية القياسية المطلوب تنفيذها بكافة مواقع العمل.

وقد تناول المحاضرة عددا من الموضوعات تم الإجابة عليها حول ما هو الفيروس وطرق الإصابة به ومعدلات الانتشار والتفشي، وكيف يقي المفتش نفسه من المخاطر خلال تواجده داخل المنشأة، وطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية للعامل داخل المنشأة، ونقاط التفتيش داخل المنشأت، ومهمات الوقاية المطلوبة للمفتش وللعامل ونوعيتها واستخداماتها وكيفية التخلص منها بعد الاستخدام، وعناصر وتفاصيل خطة الطوارئ الخاصة بالتعامل مع جائحة الكورونا، وأضرار المخاطر البيولوجية علي العمال، و أضرار المخاطر البيولوجية في بيئة العمل علي المرأة والطفل، والمخاطر الخاصة المتعلقة بالأطفال في بيئة العمل، والتأثير الصحي لتعرض الأطفال للمواد الخطرة وأثره علي النمو.