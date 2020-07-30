شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا الإمام الأكبر جميع المسلمين لإحياء هذه المناسبة المباركة بالدعاء والطاعات وإدخال السرور على البيوت، مطالبًا بتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين والمرضى، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حول العالم.

وأكد الإمام الأكبر، أنّ هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله -عز وجل-، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها، سائلًا الله أن يعم الأمن والسلام في العالم كله.