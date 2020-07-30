شيخ الأزهر يستجيب للطفل "صابر" ويوجه بإعادته للدراسة والتكفل بأسرته

وجَّه الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيتَ الزكاة والصدقات المصري بالتكفل بكافة المصاريف التعليمية وصرف إعانة شهرية للطفل صابر محمد وإخوته الستة، من أجل توفير حياة كريمة له ولأسرته، وذلك بعد تداول فيديو للطفل صابر على مواقع التواصل الاجتماعي يتمنى فيه الرجوع للدراسة بعد اضطراره لتركها من أجل العمل ومساعدة والدته في إعالة الأسرة.

واستجاب شيخ الأزهر، بحسب بيان المشيخة منذ قليل، لطلب الطفل صابر بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فور علم فضيلته بقصة الطالب، وكلف الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، فريقًا من الأزهر للبحث عن مقر سكن الطفل وأسرته وإيجاد وسيلة للتواصل معهم، والاستماع إليهم والحصول على بياناتهم وأوراقهم لتنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر.

وزار وفد من الأزهر وبيت الزكاة منزل الطفل صابر لتقديم إعانة فورية لأسرته، وتفقد الباحث الاجتماعي لبيت الزكاة والصدقات المصري حالة الأسرة للوقوف على احتياجاتها من فرش وأجهزة منزلية، وتقديم بحث شامل عنها من أجل توفير هذه الاحتياجات وتقدير معاش شهري للأسرة.

وأوضح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة صابر وأخوته للتعليم مرة أخرى، موضحًا أنهم كانوا من طلاب وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أنهم لديهم الفرصة في الاختيار بين استكمال الدراسة بالوزارة أو التحويل والالتحاق بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث لاتزال أبواب التحويل مفتوحة ومتاحة حتى نهاية شهر أغسطس القادم.