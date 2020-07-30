ترجمة خطبة عرفات بـ10 لغات لأكثر من 50 مليون شخص حول العالم

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحج لهذا العام، خدمة جديدة، وهي عبارة عن ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة بـ10 لغات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تبث ترجمة خطبة عرفة عن طريق عدد من التطبيقات الإلكترونية بواسطة الأجهزة الذكية، بينها البوابة الإلكترونية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

يذكر أنّ المشروع بدأ في عامه الأول بـ5 لغات وهي (الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الملاوية، والأوردية) إضافة إلى اللغة العربية، وأضيفت اللغة الصينية في عامه الثاني لتصبح الترجمة بست لغات.

وأعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن زيادة عدد اللغات هذا العام لتصبح 10 لغات، بإضافة (التركية، الروسية، الهوساوية، والبنغالية) للغات السابقة.

وتكمن أهمية الترجمة ودواعيها، كما أوردت واس، نظرا للأوضاع الراهنة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وإنفاذا للتوجيهات الكريمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإتاحة الفرصة للمسلمين في جميع أنحاء العالم للاستفادة من الخطبة.

وحرصت وكالة الترجمة والشؤون التقنية السعودية على عدم حصر البث عبر نطاق محدود داخل مشعر عرفة، وإتاحته للاستماع من أي مكان في العالم.

وبحسب "واس" ترتكز خطة ترجمة خطبة عرفة لهذا العام على محاور أساسية، بينها المحور التقني ويقصد به التقنيات المقترحة لبث المحتوى بما يضمن جودة الصوت ووضوحه وسهولة استقباله وزيادة الطاقة الاستيعابية للاستماع للبث ليصل إلى 50 مليون مستمع.

ويجري ذلك بتحديث البنية التقنية الخاصة بالبث الرقمي وتحديث التطبيق الإلكتروني الخاص ببث الترجمة بواسطة الأجهزة الذكية والموقع الإلكتروني لضمان سهولة الوصول للخطبة باللغة المطلوبة ولضمان سهولة الاستخدام.

أما محور الترجمة فستتولى إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام اتباع مسلك الترجمة المنظورة لخطبة عرفات التي تتم بطريقة تسلم نص الخطبة والقيام بالترجمة وتجهيز النص المترجم وفقا للشروط العلمية في علم الترجمة.