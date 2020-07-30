الهلال الأحمر يدعم القطاع الطبي في شمال سيناء بـ1.2 مليون جنيه

أرسل الهلال الأحمر المصري، مساعدات طبية إلى مديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء، دعما للقطاع الطبي بالمحافظة بقيمة 1.200.000 جنيه، وشملت المساعدات على مستلزمات الجراحة المستخدمة أثناء العمليات الجراحية، كمامات، أكياس لنقل الجثث.

يأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي أمس من المركز العام للهلال الأحمر المصري بالقاهرة، لدعم أهالي محافظة شمال سيناء لتوفير المواد الطبية وأدوات الحماية والنظافة الشخصية وتقديم مساعدات أغاثية وسلات غذائية للأسر.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الهلال الأحمر حريص على تقديم الدعم لوزارة الصحة بشكل عام وأهالي سيناء بشكل خاص، فهم في القلب ودائما ما نسعى للوصول لهم بالخدمات والمشروعات لخدمتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنّها ليست المرة الأولى التي يقدم فيه الهلال الأحمر المصري مساعدات طبية لشمال سيناء، إذ قدّم الهلال الأحمر الشهر الماضي، دفعة مساعدات إلى القطاع الطبي هناك بقيمة مليون جنيه، شملت أدوات ومستلزمات طبية وأدوية، لرفع المستوى الصحي للقطاع الطبي بالمحافظة.

وأضاف الناظر، أنّه على مدار الثلاث سنوات الماضية، نفذ الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العديد من التدخلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية لـ29700 أسرة من أهالي محافظة شمال سيناء، تنوعت بين مواد غذائية، حقائب نظافة شخصية وتأثيث للمناطق المتضررة هناك، وبلغت قيمة هذه المساعدات أكثر من 20 مليون جنيه.

وتستمر جهود الهلال الأحمر المصري في تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وأهالينا في محافظة شمال سيناء.