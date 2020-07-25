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للمرة الثالثة الهلال الأحمر المصري يعقم محطة مصر

تنفيذ عمليات التعقيم في تواجد جمهور المسافرين للمرة الأولى

كتب:

أسماء زايد ونجلاء فتحى
01:17 م | السبت 25 يوليو 2020
للمرة الثالثة الهلال الأحمر المصري يعقم محطة مصر

للمرة الثالثة الهلال الأحمر المصري يعقم محطة مصر

عقم الهلال الأحمر المصري، فجر اليوم، محطة سكة حديد مصر برمسيس، وذلك ضمن الخطة الشاملة للهلال الأحمر المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنها المرة الثالثة التي يقوم فيها الهلال الأحمر المصري بعمليات التعقيم والتطهير داخل محطة مصر، من خلال خمسين متطوعا من فرق الطوارئ داخل الهلال الأحمر؛ مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تنفذ فيها عمليات التعقيم في تواجد جمهور المسافرين داخل المحطة وهذا أدى إلى ضرورة وجود حملة للتوعية والترويج الصحي، خاصة بالإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية التي يجب على المواطنين اتباعها لتجنب انتشار العدوى.

وأضاف الناظر، في بيان له، أن عمليات التعقيم والتطهير اليوم شملت البهو الرئيسي للمحطة وصالات الركاب ومنافذ صرف التذاكر والأرصفة (8،9،10،11،13،14،1،3،4) ومجمع الكافتيريات والمكاتب الإدارية بالدور الثالث بالمحطة.

وأشار الناظر إلى أن متطوعي الهلال الأحمر المصري من فريق التوعية والترويج الصحي وزعوا الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية بالأماكن الحيوية في جميع أروقة وأرصفة المحطة وداخل عربات القطار بإجمالي 600 بوستر و5 بنرات رئيسية بحيث تكون رسائل توعوية مستمرة ومباشرة للمواطنين.

وأكد أن ذلك يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد واتخاذ كل الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

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