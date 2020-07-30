"أزهر البحر الأحمر" يوقف واعظا بث فيديو تحريضي ضد الدولة

أوقفت مديرية الأزهر بمحافظة البحر الأحمر، واعظا عن العمل يدعى طارق محمود وأحالته إلى المحاكمة التأديبية، لنشره مقطع فيديو يظهر فيه مرتديًا زي الأزهر ويبث من خلاله رسائل تحريضية يدعو فيها لتغيير نظام الدولة.

كان أحد الواعظين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُدعي فيه أنه "طارق محمود" ويعمل بالغردقة وأنَّ خلفه مجموعات من الشباب ويسعى لتغيير الوضع السياسي في مصر، داعيا لاستفتاء على تغيير النظام الحالي.

وأوضح الشيخ أحمد ذرد، مدير إدارة الدعوى والوعظ بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، لـ"الوطن"، أن المدعو طارق محمود كان يعمل واعظًا في الغردقة منذ عام 2006، ولم تظهر عليه أي مواقف معادية للدولة، وان ما حدث منه كان مفاجئا لنا جميعاً.

وأكد أنّه عقب ظهر الفيديو جرى إخطار وكيل الأزهر الشريف للنظر في الواقعة وإيقافه عن العمل وإحالته للمحاكمة التأديبية، وإخطار جميع السلطات المختصة للنظر في أمره، لافتا إلى أن الأزهر الشريف لا يقبل أن يحيد منه أي فرد.

وكانت تداولت القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تبث من تركيا، فيديو لواعظ بالغردقة يدعو فيه إلى الانقلاب على الدولة وإجراء استفتاء على تغيير النظام.