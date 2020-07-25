حميات الغردقة تستقبل المرضى في كل التخصصات بعد انتهاء العزل

بدأ مستشفى حميات الغردقة، اليوم السبت، استقبال المرضى بمختلف الأقسام بعد الانتهاء من العمل كمستشفى عزل، وذلك بعد خروج آخر متعافي من مصابي كورونا، قبل ثلاثة أيام.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، إن اليوم السبت، هو أول أيام العمل بمستشفى حميات الغردقة لاستقبال المرضى وعلاجهم في مختلف التخصصات، وذلك بعد عودة العمل بها للخدمات الطبية عقب خروج آخر متعافي من مصابي كورونا.

وأوضح "مرعي" إنه جرى تجهيز مستشفى حميات الغردقة لاستقبال المرضى، موضحا أن التجهيزات شملت طلاء الحوائط، وتغيير لجميع ملايات الأسرة، وتعقيم وتطهير جميع أرجاء المستشفى.

لافتا إلى أن المستشفى ستخضع لعملية تطوير شاملة على أحدث طراز، من خلال تركيب شبكة غازات في المستشفى لأول مرة، وعناية مركزة تحوي 6 أسرة، بالإضافة إلى 40 غرفة مجهزة طبيا على أحدث مستوى، بالإضافة إلى تجديد العيادات والاستقبال والمكاتب الإدارية.

وسجلت محافظة البحر الأحمر، "صفر كورونا" للحالات الجديدة في آخر أربعة أيام، كما سجلت مستشفيات رأس غارب وسفاجا ومرسى علم والشلاتين وحلايب المركزي وحميات الغردقة، صفر كوورنا أيضا، ولم يتبق سوى 10 حالات بمستشفى الغردقة العام، وحالة واحدة بمستشفى القصير المركزي.