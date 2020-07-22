الطاقم الطبي بحميات الغردقة يحتفل بتعافي آخر مصابي كورونا

احتفل الطاقم الطبي والإداري وطاقم التمريض بمستشفى حميات الغردقة بخروج آخر متعافي من مصابي كوورنا، اليوم الأربعاء، بالتقاط الصور التذكارية وسط فرحة غامرة طغت على جميع العاملين بالمستشفى.

وخرجت، صباح اليوم الأربعاء، آخر حالة من مصابي كورونا بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد من مستشفى حميات الغردقة بعدما جاءت النتائج سلبية التحاليل وسجلت المستشفى زيرو كوورنا وسط فرحة الطاقم الطبي والإداري بعد عناء ومجهود كبير مبذول في علاج مصابي كورونا.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريح صحفي اليوم لـ"الوطن" على عودة العمل لاستقبال المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى حميات الغردقة إبتداء من السبت المقبل، وذلك بعد خروج آخر متعافي اليوم الأربعاء.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في وقت سابق عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة البحر الأحمر، في آخر 24 ساعة، لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة في جمهورية مصر العربية في شهر فبراير.