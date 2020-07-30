داعية: يوم عرفة أفضل من نهار رمضان

قال الداعية شريف شحاتة، إننا كنا نجتهد بالعبادة خلال ليالي شهر رمضان، موضحا أن ليالي رمضان أفضل الليالي نظرا لتواجد ليلة القدر، بينما يوم عرفة هو أفضل يوم على الإطلاق في العام، حتى أنه أفضل من نهار رمضان.

وأضاف "شحاتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن صيام هذا اليوم يُكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، موضحا أن يوم عرفة يوم مضمون 100% من الله سبحانه وتعالى، مستشهدا بقول الرسول- صلى الله عليه وسلم- "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل عبدا من النار من يوم عرفة".

وتابع: "يوم عرفة فرصة، وإن شاء الله لما يأتي آذان المغرب يكون كُتبت أسمائنا من العتقاء من النار"، لافتا إلى أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، مطالبا بقراءة القرآن عقب كل صلاة.