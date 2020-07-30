حملات خلال العيد لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الجيزة

أكد اللوء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هذا العام هو استثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، مشيرا إلى أن الدولة لم تدخر جهدا فى وضع الخطط الاستباقية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا بإطلاق حملات التوعية لجميع فئات المجتمع مؤكداً على ضرورة التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة من أجل حماية الوطن والمواطنين.

طالب محافظ الجيزة المواطنين باتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة ويجب اتباعها للحد من انتشار فيروس "كورونا" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن 1 متر، وارتداء الكمامة المصنعة من القماش مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها والتخلص منها، إضافة إلى الحد من التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة وتشجيع عدم المصافحة باليد في اللقاء وتحية الناس لتخفيف انتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة.

وشملت الإجراءات الوقائية منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة المرتبطة بالأنشطة الخاصة بالعيد مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها.

تناشد محافظة الجيزة المواطنين من كبار السن والذين لديهم تاريخ مرضي سابق مثل مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة المزمنة والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وتثبيط المناعه والسرطان بعدم التواجد في أي تجمعات نظراً لأنهم الفئات الاكثر عرضه للاصابه بالفيروس.

وتؤكد محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ حملات خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة التزام المحلات والمنشأت بالإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها لمكافحة تفشى فيروس كورونا سواء بمواعيد الغلق أو بالطاقة الاستيعابية للمنشأت التجارية والمحال وعدم وجود أى تجمعات بالإضافة إلى متابعة غلق الحدائق والمتنزهات.