لماذا يحصل القطاع الخاص على أيام إجازة أقل من الحكومة في الأعياد؟

كشف الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، عن أسباب حصول عمال القطاع الخاص على 3 أيام فقط إجازة عيد الأضحى المبارك، هي يوم وقفة عرفة وأول وثاني وثالث ايام العيد، بينما يحصل العاملون بالقطاع الحكومي والعام على 5 أيام,

وأكد أنّ ذلك يرجع الى قرار الحكومة، ويمثلها وزير القوى العاملة، الذي من حقه يصدر قرار الإجازة وعدد أيامها.

وأضاف البرعي، لـ"الوطن"، أنّ القوانين المنظمة للعمل، وهي قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الحكومي والعام، وقانون 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، لا تنص موادهما على تحديد أيام الإجازات الرسمية في المناسبات المتخلفة سواء أعياد وطنية أو دينية، وتركت الأمر في القطاع الحكومي والعام لقرارات رئيس مجلس الوزراء، والقطاع الخاص، للقرار الوزاري الصادر عن وزير القوى العاملة المفوض من قبل قرار لرئيس مجلس الوزراء بهذا الاختصاص.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان أعلن أنّ الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير إنّ ذلك يأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدَّل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح سعفان أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

وكلف الوزير، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات.

وتقدم وزير القوى العاملة، بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا دورهم الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.