عاجل.. 3 أيام فقط إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنّ الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير إنّ ذلك يأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدَّل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح سعفان أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

وكلف الوزير، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات.

وتقدم وزير القوى العاملة، بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا دورهم الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.