"الوطنية للانتخابات": إلغاء إجازة العيد بسبب "الشيوخ"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، استمرار أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك دون توقف، وإلغاء الاجازات للأعضاء والموظفين بسبب انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت مصادر قضائية بالهيئة لـ"الوطن" استمرار العمل لإنهاء الأمور المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستجرى خارج مصر يومي 9 و10 أغسطس، وداخل مصر يومي 11 و12 أغسطس.

وقالت مصادر بـ"الوطنية" لـ"الوطن" إن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في التجهيز للانتخابات، وبالتالي فإن هناك حرص من أعضاء وموظفي "الوطنية للانتخابات" على التواجد يوميا بمقر الهيئة، مضيفة أن غدا سيتم انتهاء فترة تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم على موقع الهيئة حتى يتمكنوا من التصويت عبر البريد.