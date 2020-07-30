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"القوى العاملة" تتابع تنفيذ إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص

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الوطن
09:46 ص | الخميس 30 يوليو 2020
محمد سعفان

محمد سعفان

أرسلت وزارة القوى العاملة منشورا إلى مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات؛ لمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، حدد إجازة عيد الأضحي المبارك بالوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تحتسب بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير إن ذلك إعمال لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدَّل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح سعفان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.

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