بالصور.. انطلاق أولى رحلات القطارات الروسية بخطي القاهرة والصعيد

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم الخميس، أول 3 قطارات روسية جديدة لتقوم برحلات يومية بخطوط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس و"القاهرة - أسيوط" و"القاهرة - سوهاج"، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتشغيل القطارات الجديدة لخدمة الركاب ونقلهم خلال عيد الأضحى، حيث تم تطبق الزيادة الجديدة على أسعار تذاكر هذه القطارات اليوم بنسبة 150% مقارنة بالقطارات الحالية المماثلة فى الدرجة.

وحددت الهيئة مواعيد قيام القطارات الجديدة فى رحلات الذهاب بحيث يقوم قطار روسى بخط "القاهرة - الإسكندرية" من محطة القاهرة الساعة 8.10 صباحا ليصل الإسكندرية 11.05 صباحا، وقطارين بخط الصعيد أحدهما يقوم من محطة القاهرة 6 صباحا متجها إلى سوهاج ليصلها 12.20 مساء والآخر يقوم 8.15 صباحا متجها إلى أسيوط ليصلها 12.39 ظهرا.كما حددت مواعيد قيام القطارات الجديدة فى رحلات العودة بحيث يقوم قطار 1007 خط " سوهاج - القاهرة " من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساءا ليصل القاهرة 12:00 صباحا، وقطار 1005 خط " اسيوط - القاهرة " يتحرك من محطة اسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساءا، وقطار 1030 خط " الاسكندريه - القاهرة " يتحرك من محطة الاسكندريه الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساءا.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن زيادة أسعار التذاكر مقابل خدمة متميزة سيتم تقديمها للركاب بجميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، مشيرا إلى أن القطارات الجديدة تم تشغيلها بدءا من صباح اليوم الخميس، موضحًا أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية لتقديم خدمات متميزة للجمهور.

وأوضح رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، بأن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد وتشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتاً إلى أن جميع القطارات ستقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديها.