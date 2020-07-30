رئيس "السكة الحديد" يكشف استعدادات الهيئة في إجازة عيد الأضحى

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، استعدادات هيئة السكة الحديد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، قائلا إنه سيجرى الدفع 38 قطارا جديدا بدءا من اليوم على خطوط الشبكة، لافتا إلى أن هناك تجاوبا من الركاب لاستخدام تلك القطارات، نظرا لتميزها بالعديد من الخدمات.

وأضاف رسلان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن هناك خطة لتشغيل قطارات إضافية قبل وأثناء عطلات عيد الأضحى، حيث بدأ تشغيل تلك القطارات 25 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس، لضمان عودة جميع المواطنين بعد قضائهم العطلة مع أسرهم.

وأشار إلى أن الهيئة أعلنت الطوارئ في تلك المرحلة وكل إمكانيات السكة الحديد مسخرة لخدمة الركاب، لافتا إلى أن عقد توريد القطارات الروسية تبلغ 1300 عربة موزعين لـ 500 عربة ذات تهوية ديناميكية، و500 عربة عادية مكيفة و300 عربة أولى وثانية فاخرة.

وأوضح أنه حتى الآن وصلت 33 عربة من الدرجة العادية ذات التهوية الديناميكية لتشكيل 6 قطارات والتي انطلقت اليوم على خطوط "القاهرة – الإسكندرية" والعودة، و"القاهرة- أسيوط" والعودة، و"القاهرة- سوهاج" والعودة.