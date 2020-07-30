طفلة تهزم كورونا في الشرقية بعدما تمكن منها.. "اتكتبلها عمر جديد"

أعلن الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تعافي الطفلة "م. ا"، 12 عاما من فيروس كورونا المستجد، وخروجها من العناية المركزة، مشيرا إلى أن حالتها كانت حرجة.

وأوضح العراقي، أن الطفلة احتجزت بالمستشفى نحو 3 أسابيع من تأكيد إصابتها بكورونا، واستقبالها من القاهرة في حالة حرجة تعاني من انخفاض شديد في درجة الوعي نتيجة غيبوبة سكرية حادة وحموضة شديدة بالدم مع تدهور حاد في وظائف الكلى.

وأضاف أنه جرى التعامل معها بواسطة فريق العناية والذي يتكون من أخصائي الأطفال، حيث جرى التعامل مع الطفلة بحرفية شديدة.