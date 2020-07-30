"الوطن" تنشر أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن زيادة أسعار تذاكر 38 قطارا جديداً، بواقع 3 قطارات روسية جديدة، و35 قطارا مطورا مثل الإسباني والمكيف درجة أولى وثانية، وسيكون تطبيق الأسعار الجديدة بداية من منتصف ليلة 30 يوليو الجاري.

وتنشر "الوطن" أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الجديدة:

جاءت أسعار تذاكر قطارات "القاهرة - سوهاج".. الدرجة الأولى 100 جنيه بدلًا من 87 جنيها.. والدرجة الثانية 60 جنيهًا بدلًا من 46 جنيهًا.. وقطارات Vip درجة أولى 194 جنيهًا بدلًا من 155 جنيهًا.. وVip درجة ثانية 124.5 بدلًا من 95 جنيهًا.

وشملت أسعار تذاكر قطارات "القاهرة - أسيوط"، الدرجة الأولى 100 جنيه بدلًا من 76 جنيهًا.. والدرجة الثانية 54 جنيهًا بدلًا من 42 جنيهًا.. وقطارات Vip درجة أولى 167.5 بدلًا من 135 جنيهًا.. وVip درجة ثانية 110.5 بدلًا من 85 جنيها.

وتضمنت أسعار تذاكر قطارات "القاهرة - الإسكندرية"، الدرجة الأولى 65.5 بدلًا من 53.5 جنيهًا.. والدرجة الثانية 40.5 جنيهًا بدلًا من 31.5 جنيهًا.. وقطارات Vip درجة أولى 125 جنيهًا بدلًا من 100 جنيهًا.. وVip درجة ثانية 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.

وجاءت مواعيد قيام القطارات الجديدة على النحو التالي:

مواعيد القطارات الجديدة اعتبارا من منتصف ليلة 30 يوليو 2020

- قطار 1006 خط "القاهرة - سوهاج" يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساءا.

- قطار 1007 خط "سوهاج - القاهرة" يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساءا ليصل سوهاج 12:00 صباحا.

- قطار 1004 خط "القاهرة - أسيوط" يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا ليصل سوهاج 12:30 ظهرًا.

قطار 1005 خط "أسيوط - القاهرة" يتحرك من محطة أسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساءا.

- قطار 1031 خط "القاهرة - الإسكندرية" يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا ليصل الإسكندرية 11:05 صباحا.

- قطار 1030 خط "الإسكندرية - القاهرة" يتحرك من محطة الإسكندريه الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساءا.