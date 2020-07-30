غدا الأورمان تبدأ ذبح 40 أضحية في المنيا

تبدأ غدًا جمعية الأورمان ذبح 40 رأس ماشية محلية داخل مجازر مغاغة وطمبو ببني مزار وأبوقرقاص وسمالوط، المعتمدين من وزارة الزراعة تحت إشراف الطب البيطري بمحافظة المنيا.

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن لحوم الأضاحي البلدية التي يجري توزيعها في محافظة المنيا يجري اختيارها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم.

وأضاف أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية.

وحصلت محافظة المنيا، من اللحوم المستورد على 100 ألف كيلو من اللحوم المستوردة توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.