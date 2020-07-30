موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات

أعادت دار الإفتاء المصرية، نشر مواعيد صلاة عيد الأضحي المبارك بمحافظات الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حيث تكون الصلاة بمحافظة القاهرة 5:38 دقيقة، وفي الإسكندرية 5:41 دقيقة وفي بورسعيد 5:32 دقيقة.

وتكون الصلاة بالسويس 5:33 دقيقة، والعريش 5:26 دقيقة والطور 5:32 دقيقة، وفي السلوم تكون الصلاة الساعة 6 بينما نويبع 5:27 دقيقة، وفي مطروح 5:52 دقيقة.

ويصلي المسلمون صلاة العيد بشرم الشيخ 5:30 دقيقة وفي حلايب 5:30 دقيقة.

يذكر أنّ صلاة عيد الاضحي المبارك هذا العام ستكون بالمنازل، حيث تغلق المساجد أبوابها وليس هناك مصليات للعيد، ويتم بث الشعيرة من مسجد السيدة نفيسة، على أن تنقل المساجد كافة تكبيرات العيد عبر الإذاعة المصرية.