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التموين توفر لحوم مجمدة وطازجة قبل وأثناء عيد الأضحى

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محمد عزالدين
11:41 ص | الخميس 30 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

كشف وائل عباس، معاون وزير التموين، عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك، قائلا إنّ كل السلع التموينية لشهر يوليو تم توفيرها بالكامل، ووضع جداول لتنظيم قبل وأثناء العيد لعدم حدوث تكدس للمواطنين، وتوفير اللحوم المجمدة والطازجة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف عباس، خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ المعروض إذا زاد بالمنافذ ينخفض السعر، لافتا إلى أنّ أصحاب السلاسل التجارية استجابت لمبادرات تخفيض الأسعار للمواطنين تزامنا مع عيد الأضحى.

وأشار إلى أنّ المنافذ الخاصة بالوزارة بها ميزة نسبية سعرية خاصة باللحوم، إذ تكون اللحوم مختلفة الجودة والأسعار في متناول الجميع، لافتا إلى أنّ هناك نسبة مبيعات مرتفعة الفترة الماضية، إذ تبدأ أسعار اللحوم المجمدة من 70 جنيها فأقل، وبحد أقصى 100 جنيه للحوم الطازجة.     

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