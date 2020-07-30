ممثل القائمة الوطنية: رأي مجلس الشيوخ في التشريعات ليس ملزما للنواب

قال الدكتور محمد شوقى عبدالعال، الممثل القانوني للقائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ بوضعه الحالي يعني تقديم جهاز استشاري متميز يضم كافة التخصصات ليكون داعماً للمنظومة التشريعية، وسيساهم في تخفيف العبء عن مجلس النواب، وتوفير الوقت الذي يتم استهلاكه فى مناقشة بعض التشريعات من خلال تقديم الاستشارة والرأي في القوانين من قبَل الخبراء.

وأضاف عبدالعال لـ"الوطن"، أن اختصاص مجلس الشيوخ ليس تشريعياً ولكنه استشارى ودوره هو إبداء الرأى فى القوانين والتشريعات وليس ملزماً لمجلس النواب، كما كان فى سابق عهده، حيث كان مجلس الشعب مُلزماً بموافقة مجلس الشورى على ما يخرج عنه من قوانين، ولكن حالياً مجلس الشيوخ سيُطلب رأيه كجهة استشارية فقط، وهذا مهم للغاية لأنه يقدم للمشرّع خلاصة خبرات وأفكار ورؤى حول الموضوع أو القانون الذى يطلب منه إبداء الرأى فيه.

وتابع أن تشكيل القائمة الوطنية شمل بعض القامات العلمية والاقتصادية والقانونية والبعض الآخر يتمتعون بالخبرات العملية فى المجالات المختلفة، هؤلاء جميعاً يستطيعون أن يكونوا إضافة للمنظومة التشريعية المقبلة.

وأكد عبدالعال أنه من الضرورى أن يكون هناك نواب لديهم الخبرة العملية المتراكمة فى المجالات المختلفة داخل مجلس الشيوخ لأنه توجد تشريعات متخصصة، وهذا ما تمت مراعاته فى تشكيل القائمة الوطنية التى ستخوض الانتخابات فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.