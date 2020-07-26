ممثل "القائمة الوطنية": ملتزمون بـ"إجراءات كورونا".. و"صميدة": نركز على الدعاية الإلكترونية

أعلنت الأحزاب السياسية المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ حالة الطوارئ، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية بشكل رسمى، اليوم، حيث عقدت الأحزاب اجتماعات مكثفة للتجهيز للدعاية الانتخابية، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، الذى أجبرها على نقل دعايتها من الشوارع والدوائر الانتخابية بشكل أساسى والاستعانة بالدعاية الإلكترونية وتمويل حملات مدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعى للتواصل مع المرشحين والتغلب على اتساع الدوائر الانتخابية.

"طوارئ" في الأحزاب

فى القاهرة والجيزة، عقدت الأمانات المركزية للأحزاب اجتماعات مكثفة لوضع الرتوش الأخيرة للدعاية الانتخابية، وقال محمد شوقى، الممثل القانونى للقائمة الوطنية من أجل مصر إن القائمة ملتزمة بكل الإجراءات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى الدعاية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، ولن تعقد مؤتمرات جماهيرية وستعتمد على مواقع التواصل الاجتماعى وتعليق اللافتات فى الأماكن العامة واستخدام مكبرات الصوت فى المحافظات.

وأكدت الدكتورة أميرة أبوشقة، مساعد رئيس حزب الوفد، أن الحزب بدأ برامج توعية للناخبين عن طبيعة العملية الانتخابية فى زمن كورونا وشرح دور مجلس الشيوخ فى الحياة النيابية، وسيتم الاكتفاء بالتحرك الفردى للمرشحين فى الدوائر وتعليق اللافتات الدعائية والترويج عبر السوشيال ميديا.

وأضاف عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر الذى يخوض الانتخابات ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أن الحزب فى حالة اجتماع دائم للتنسيق مع مرشحى انتخابات الشيوخ خلال فترة الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أن الحزب يركز على الدعاية الإلكترونية لدعم المرشحين وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.

وفى الدقهلية بدأ مرشحو مجلس الشيوخ فى حجز أماكن الدعاية بالميادين الكبرى والشوارع الرئيسية والأماكن البارزة وحجز الفراشة اللازمة لوضع الدعاية عليها، وأنشأ عدد كبير من المرشحين صفحات لهم على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر فعاليات حملتهم الانتخابية عليها.

ودشن عدد من شباب محافظة الدقهلية حملة تحت عنوان «النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم» لتوعية المواطنين بانتخابات مجلس الشيوخ والوصول إلى أكبر عدد منهم، بالإضافة إلى حثهم على المشاركة فى الانتخابات واستخدام حقهم الدستورى وتبادل كافة المعلومات عن المرشحين وتاريخهم السياسى، فيما أنشأ عدد كبير من المرشحين صفحات لهم على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر فعاليات حملتهم الانتخابية عليها.

وشهدت مقار الأحزاب فى الدقهلية اجتماعات مستمرة لدعم مرشحيهم، وحرص المرشحون على استخدام الدعاية الإلكترونية من خلال صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتغلب على اتساع مساحة الدائرة الانتخابية التى تشمل كافة مدن ومراكز المحافظة، ونشر أنصار المرشحين السيرة الذاتية للمرشحين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وتضمنت عرض أبرز المناصب التى تقلدها المرشح ونشاطه السياسى والاجتماعى، وخاصة الخدمى، واستعراض الخدمات التى قدمها هو أو أفراد عائلته لأهالى الدائرة، وبدأت الأحزاب فى دعم مرشحيها بنشر أسمائهم وصورهم وسيرهم الذاتية على صفحاتها بـ«فيس بوك».

وفى بنى سويف، دشن المرشحون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، أبرزها «فيس بوك»، مع الاستعانة بالإعلانات الممولة، فى ظل حظر اللجنة الوطنية للانتخابات عقد المؤتمرات لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أحد أنصار المرشحين إنهم سيعتمدون على مقاطع الفيديو المصورة لحشد الناخبين، وتأسيس الحملات الإعلامية لصفحات تجذب أكبر عدد من المؤيدين على مواقع التواصل الاجتماعى، كما نظموا زيارات للعائلات الكبيرة فى القرى لكسب تأييدهم.

وشهدت مقار الأحزاب بمحافظة الغربية اجتماعات مستمرة لدعم مرشحيهم، وحرص المرشحون على استخدام الدعاية الإلكترونية من خلال صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتغلب على اتساع مساحة الدائرة الانتخابية التى تشمل كافة مدن ومراكز المحافظة، وخُصص لها 5 مقاعد يتنافس عليها 30 مرشحاً.

ونشر أنصار المرشحين السيرة الذاتية للمرشحين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بالشرقية، وتضمنت عرض أبرز المناصب التى تقلدها المرشح ونشاطه السياسى والاجتماعى، خاصة الخدمى، واستعراض الخدمات التى سبق أن قدمها أو أفراد عائلته لأهالى الدائرة الانتخابية، كما بدأت الأحزاب فى دعم مرشحيها بنشر أسمائهم وصورهم وسيرهم على صفحات الحزب بالفيس بوك.

ويعتمد مرشحو القليوبية على حملات طرق الأبواب والدعوات للمشاركة والتصويت فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وترأس مجدى سابق، أمين عام حزب «حماة الوطن» بالمحافظة، اجتماعاً موسعاً مع مرشحى الحزب لوضع خطة الدعاية فى حضور المرشحين اللواء صلاح التهامى والمهندسة مروة غريب، مدير شركة كهرباء قها، وعمرو الزينى، وجرى مناقشة خطة الأمانة ووضع الخطوط العريضة لإدارة الحملات الانتخابية للمرشحين، وذلك بالتعاون مع حملة كل مرشح.