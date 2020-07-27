أبو حجازي مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر: "التعليم والصحة" من أهم الملفات التي سنعمل عليها

قال محمد علي أبو حجازي مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن"، إن ملفي التعليم والصحة من أهم الملفات التي تحتاج للعمل خلال الفترة المقبلة فكثير من المحيطين بنا سواء أهلنا أو جيرانا لديهم مشاكل في الصحة، متابعا قانون التأمين الصحي ظل العمل عليه نحو 5 سنوات وبعد انعقاد مجلس الشيوخ سيعمل النواب جاهدين على العمل بهذا الملف الهام بصورة أسرع، خاصة أنه لم يطبق بكامل حذافيره بعد في بورسعيد.

ويستطرد أبو حجازي: "بحلم أن كل مواطن لا يملك المال يدخل أي مستشفى يتلقى خدمة طبية على أعلى مستوى دون أن يتكلف شيئا ولا يتحمل المريض هم تدبير نفقات علاجه أو عمليته الجراحية بأن تكفل الدولة علاج المريض من خلال برنامج التأمين الصحي من الألف إلى الياء. وكذلك التعليم تكفل الدولة تعليم الأطفال من سن 6 سنوات وحتى الجامعة دون إجهاد أولياء الأمور بأعباء مالية ضخمة.

وأضاف أن مجلس الشيوخ مهمته إثراء الحالة الاقتصادية والاجتماعية في مصر ومناقشة وتعديل بعض القوانين، وآمل أن أكون شريكا في تعديل القوانين خاصة أن هناك بعض القوانين لم تعد تسمح بأن نسير عليها فتعدادنا السكاني حاليا أضعاف مضاعفة لتعدادنا السكاني في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، كما نطمح بأن تتعدل القوانين بما يتناسب مع الحياة التكنولوجية وسرعة التطور التي طالت مختلف مناحي الحياة التي بتنا نعيشها حاليا.

وعن أبرز القوانين التي يأمل المرشح الانتخابي تعديلها، يقول قوانين المرور والبناء فعلى سبيل المثال في دولة اليابان خصصوا يوما لسير السيارات ذات الأرقام الفردي ويوم ثاني للسيارات ذات الأرقام الزوجي. كما يتم إخطار المواطنين عبر رسالة نصية على الهاتف بأن الطريق مزدحم فلا تمر حاليا، وذلك في محاولة منهم لحل أزمة التزاحم، كما أنهم محددين ساعات محددة لمرور السيارات فليس شرطا توسيع الطرق من أجل حل أزمة المرور في مصر فيمكن حلها ببعض الأفكار البسيطة.