تامر حسين يكشف كواليس كليب "يا بلدنا يا حلوة"

أعرب الشاعر الغنائي تامر حسين عن سعادته بردود الأفعال على كليب عمرو دياب "يا بلدنا ياحلوة".

وكتب تامر عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، "الحمد لله على ردود أفعال (الناس الحلوة) في كل مكان في بلدنا الجميلة بناسها الطيبة البسيطة من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها كنت أتمنى أقول مكان مكان وكل شبر فى البلد والله عشان العالم كله يشوف جمال مصر وناسها حاولنا على قد ما قدر تجميع أبرز الأماكن أو المحافظات المترابطة القريبة لبعض اللى تمُثل قطاع أكبر من الناس سواء فى وجه قبلى أو بحرى كلهم أماكن عظيمة نتشرف بيهمبس دى (أغنيتنا كلنا) ودعاية محترمة لبلدنا العظيمة بعد الكورونا وكل الظروف اللى بتمر بيها بلدنا الغالية".

وأضاف "كل فنان قام بدوره على أكمل وجه عشان يقدم مصر وناسها الطيبين في أجمل صورة مصر اللى مفيهاش عنصرية فيها البيض زى السُمر والمسلم أخو المسيحي وكل المشاهد الإنسانية والروحانية اللي بنشوفها في بلدنا مع الناس الأصيل من كل فئات المجتمع المصرى وحاولنا نجسد الروح الحلوة اللى ف شوارعنا وأحياءنا وبيوتنا والأماكن المصرية الأصيلة وعاداتها وجمالها".

وتابع "كان عندى أمنية إن الفنان عمرو دياب يغنى جمُلة للعيد تعيش طول العمر لأجيال وأجيال ودايماً فى بلدنا العيد عيدين ودايما ً مصر حلوة بناسها وأهلها الطيبين".

واختتم "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وعيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم وكل سنة ومصر حلوة بيكم ونخليها فى أجمل صورة بشبابها وأولادها المُخلصين والمتميزين فى كل المجالات ومستنى فيديوهاتكوا من أقرب مكان حلو قريب منك عشان نورى العالم جمال بلدنا ونبقى احنا أكبر دعاية ليها".

"يا بلدنا ياحلوة" أغنية في حب مصر، كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وانتهى عمرو دياب من تصوير الأغنية قبل أيام مع المخرج طارق العريان، في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.