الشاعر تامر حسين: "بلدنا الحلوة" التعاون رقم 50 مع عمرو دياب

أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر موقع التواصل "تويتر"، أن كليب "بلدنا الحلوة"، الذي تم طرحه منذ ساعات قليلة على "اليوتيوب"، للمطرب عمرو دياب، يعتبر التعاون رقم "50" بينهما.

وكتب الشاعر: "يا بلدنا يا حلوة" الأغنية رقم (50) فى مشوارى مع الفنان عمرو دياب، من ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.

وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.