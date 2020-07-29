عمرو دياب يقدم رسالة حب لمصر في "يا بلدنا يا حلوة"

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لطرح أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" والتي انتهى من تصويرها مؤخرًا.

"يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، وتصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية.