تحذير من طقس أول أيام العيد: مائل للحرارة وأمطار رعدية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس مائل للحرارة رطب على الوجة البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا على جميع الأنحاء، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة في الصعيد، وتنشط على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقعت الأرصاد أن تظهر الشبورة المائية صباحا بالقاهرة والسواحل الشمالية، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 30 25

مطروح 28 21

السلوم 33 21

سيوة 39 23

بورسعيد 32 26

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 22

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 40 22

نويبع 41 30

طابا 39 30

كاترين 39 25

الطور 35 26

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 40 30

مرسى علم 40 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 24

سوهاج 43 26

قنا 46 28

الأقصر 46 31

أسوان 46 31

إدفو 45 30

أبوسمبل 44 29

الوادي الجديد 46 29

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 35 30