حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يختص علم الأبراج بعرض الصفات الإيجابية والسلبية لكل برج من خلال تاريخ ميلاد الشخص، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ابتعد اليوم عن المخاطر والمغامرات واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يساعدك أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناء بإدارة أعمالك وما تملك من مال وتستطيع أن تخطط بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك روح تفاؤل وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يصيبك بالتشوش ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك للتسرع والمغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ذا كنت متزوجا قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة وقد تخدمك تطورات ومستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة الإيجابي يساعدك أن تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

عطارد في منزل المشروعات يساعدك على تقوية مركزك وتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

عطارد في مربع برجك.. اهدأ اليوم ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تفكر جيدا وتحسن التصرف وقد تجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ويدفعك ذلك للتخطيط لأمور مهنية ومالية، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك واعتن بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويساعدك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك روحا ابتكارية ويجعلك متميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تشعر بانخفاض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك ووقتك، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على تنمية أعمالك وتركز أيضا على القيام بتعديلات خاصة بمشاريع مستقبلية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمنحك اليوم حضورا أخاذا وقد تميل للجدال ولمناقشة بعض الأفكار البناءة مع الأحباب أو الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.